Банки и операторов связи обяжут возвращать россиянам похищенные деньги

Президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, обязывающие банки и операторов связи компенсировать украденные у россиян деньги, если эти предприятия не предприняли мер противодействия.

Кредитные организации и операторы связи будут обязаны возмещать денежные средства, похищенные мошенниками у россиян, если они не приняли достаточных мер для предотвращения таких случаев, передает ТАСС.

Соответствующие изменения в законодательство поручил внести Путин.

Президент также поручил определить условия, размер и порядок компенсации похищенных средств. В случае взлома банковских приложений и кражи денег, банки будут обязаны возмещать ущерб клиентам. Кроме того, законопроект должен предусматривать дополнительные меры ответственности для банков в подобных ситуациях.

Другим важным аспектом поправок станет ответственность руководства банков за утечки данных. Деловая репутация заместителя главы банка, отвечающего за кибербезопасность, будет считаться неудовлетворительной в случае утечек персональных данных и их неправомерного использования злоумышленниками.

Это также требует внесения изменений в законодательство, чтобы предусмотреть признание неудовлетворительной деловой репутации в случае нарушений, касающихся защиты информации и незаконного использования данных клиентов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести обязательное уведомление граждан об утечке их персональных данных, чтобы они могли своевременно принять меры для защиты своих прав и интересов.