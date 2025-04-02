В России предложили снизить предельную ставку по потребкредитам

Законопроект, предусматривающий снижение предельной ставки по потребительским кредитам до 0,1% в день, направят на рассмотрение в Государственную думу. Об этом пишет РИА Новости.

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Вся стоимость потребкредита не может превышать 36,5% годовых, подчеркивается законопроекте, подготовленном партией «Справедливая Россия — За правду».

Лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов обратил внимание на то, что в настоящее время с жителей страны берут «292 грабительских процента годовых». По его словам, это недопустимо.

28 марта сообщалось, что ставки по потребительским кредитам в РФ увеличились до 40%. По информации «Известий», в среднем за две недели реальные ставки по кредитам выросли на 2,5%. При этом некоторые банки выдают кредиты под 50%, а у отдельных игроков ставка поднялась до 60–76%. Эксперты уточнили, что максимальные ставки применяются к клиентам с повышенным риском дефолта.

Также стало известно, что общий объем кредитов россиян падает уже третий месяц подряд — к марту он снизился на 390 млрд рублей. Значительное падение, как сейчас, фиксировалось в 2015-м и достигло 645 млрд рублей, отметили «Известия».

Опрошенные эксперты подчеркнули, что падение закредитованности является положительной тенденцией, но это также значит, что жители страны не могут себе позволить взять займы по нынешним условиям.