Верховный суд признал имущество в гражданском браке неделимым

Верховный суд разъяснил, что имущество, приобретенное во время гражданского брака, не относится к совместно нажитому и не делится при расставании, передает РИА «Новости».

Данное решение было принято по делу пары из Краснодарского края, которые после 24 лет официального брака развелись, но продолжили совместно проживать.

Спустя месяц после развода мужчина приобрел автомобиль для бывшей жены и зарегистрировал его на ее имя. Когда пара решила окончательно расстаться, мужчина обратился в суд, требуя признать машину совместно нажитым имуществом. Первоначально суд отказал ему, однако в апелляции было решено, что деньги на автомобиль являются совместно нажитыми из-за малого срока с момента развода.

Верховный суд не согласился с апелляцией, отметив, что в России права и обязанности супругов возникают только с момента государственной регистрации брака. Совместно нажитым считается лишь имущество, приобретенное в период такого брака. Фактическое совместное проживание и ведение общего хозяйства не порождают правовых последствий, которые влечет заключение брака.

Верховный суд отменил все решения, кроме первого, и автомобиль остался у женщины.