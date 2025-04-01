Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

В первый месяц работы сервиса 7,94 миллиона россиян воспользовались функцией самозапрета по кредитам. При этом большинство граждан (7,2 миллиона) предпочли полностью запретить себе их брать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Согласно информации, предоставленной организацией, 315 тысяч человек (4%) выступили за полный запрет выдачи кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях (МФО). Из них 125 тысяч человек (1,6%) выбрали полный запрет выдачи кредитов только в МФО. 114 тысяч россиян (1,5%) поддержали полный запрет выдачи кредитов как в МФО, так и в банках онлайн. 54 тысячи граждан (0,7%) высказались за запрет выдачи кредитов только в банках, а 37 тысяч человек (0,5%) — только в МФО.

В то же время 129,5 тысяч человек обратились с просьбой снять самозапрет, что составляет 1,63% от общего числа установленных ограничений. Лидер по количеству установленных самозапретов — Москва (962 тыс. воспользовались опцией).

Также в числе регионов, где было зафиксировано наибольшее количество случаев установки самоограничений, оказались Московская область (621,9 тысячи), Санкт-Петербург (475,4 тысячи), Республика Башкортостан (271,6 тысячи), Свердловская область (259,2 тысячи), Краснодарский край (253,2 тысячи), Республика Татарстан (220,2 тысячи), Челябинская область (197,9 тысячи), Новосибирская область (184,6 тысячи) и Нижегородская область (175,6 тысячи).