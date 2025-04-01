Составлен приблизительный портрет должника по кредитам

Среднестатистическим должником по кредитам в РФ является мужчина в возрасте 30-45 лет, не имеющий жилья, постоянного дохода, машины.

Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на заседании комитета Совета Федерации.

"Мы подготовили приблизительный портрет должника. Кстати, все думают, что это пенсионер или еще кто-то. Нет. Это, например, мужчина 30-45 лет, который не имеет периодического дохода, который не имеет транспортного средства, в основном не имеет жилого помещения, женатый, с одним ребенком, пользуется средствами мобильной связи, не имеет документа, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ. То есть, инструмент ограничения на выезд (за рубеж) на него в принципе не действует. Вот приблизительно среднестатистический портрет должника", - сказал Аристов.

По его словам, у них в основном источник погашения один: либо денежные средства на счетах, либо периодический доход.

Он отметил, что самым травмирующим граждан финансовым институтом являются микрофинансовые организации.

"Давайте будем честными, пока человек не научится быть ответственным за свою судьбу, судьбу своей семьи, мы как бы ни совершенствовали законодательство, как бы ни запрещали, что-то ни улучшали, результата не добьемся", - сказал глава службы.

По его словам, нужно реализовывать стратегию повышения финансовой грамотности населения.