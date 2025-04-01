Число довольных зарплатой россиян резко выросло

В 2024 году доля россиян, «вполне удовлетворённых» своей зарплатой на основной работе, достигла 61,3%, показало исследование Росстата. В 2022 году, когда проводился прошлый опрос, таких было 50,6%. За два года рост составил 10,7 процентного пункта (п. п.) — это рекорд за последние 11 лет, пишет РБК. Так, в 2014 году доля удовлетворённых заработком граждан выросла до 36,9% после 26,2% по итогам 2011 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2024 года составила 87 952 ₽, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. Рост реальных зарплат за вычетом инфляции составил 9,1%.

«Быстрый рост зарплат из-за дефицита кадров привел к росту возможностей населения осуществить свои потребительские планы. Это и приводит к росту удовлетворённости», — отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Однако удовлетворённость быстро пройдёт, если инфляция будет высокой, считает старший партнёр «Экопси консалтинг», руководитель практики «социология бизнеса» Андрей Онучин. Поддержать уровень удовлетворённости работников на более длительный срок смогут работодатели, которые сделали систему мотивации более прозрачной и справедливой для сотрудников, считает эксперт. Ранее стало известно, что компании начали возвращать квартальные премии.