Власти еще одного российского региона решили заплатить беременным школьницам

В Кузбассе, как и в Орловской и Брянской областях, школьницы, ожидающие ребенка, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на сайте администрации Кемеровской области.

Уточняется, что для получения единовременной выплаты необходимо соответствовать определенным требованиям. В частности, претендентка на выплаты должна учиться в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или в их структурных подразделениях, а также в вузе или его структурных подразделениях, которые ведут образовательную деятельность по основным программам.

Таким образом, выплаты полагаются беременным девушкам, которые учатся в школе, колледже или университете. Срок беременности должен быть не менее 22 недель, а форма обучения — очная. Отмечается, что за несовершеннолетних беременных деньги могут получить их законные представители на основании доверенности.

Ранее сообщалось, что в Орловской области будущим мамам, которые учатся в школе, при постановке на учет будут выдавать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, беременные школьницы в Брянской области смогут получить единовременные выплаты в 150 тысяч рублей.