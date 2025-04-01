В России назвали условие создания Единой карты для пенсионеров

Создание в России Единой социальной карты для пенсионеров потребует изменений в законодательстве. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что вы настоящее время в каждом российском регионе есть свой стандарт предоставления льгот пенсионерам. Для создания Единой соцкарты потребуется унифицировать этот механизм на федеральном уровне, пояснил Котяков. То есть, правительство должно принять минимальный гарантированный набор льгот и мер для пожилых россиян из всех субъектов РФ.

«Нам нужны существенные изменения на федеральном уровне», — резюмировал министр.

Котяков добавил, что сейчас в России уже есть аналог такого единого решения по льготам, однако он не распространяется на пенсионеров. Это — удостоверение многодетных. Российские семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, который можно использовать на всей территории РФ для получения льгот. Создание аналога для пенсионеров потребует существенных расходов для ряда регионов, подчеркнул глава Минтруда.