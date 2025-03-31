В России заметили резкий рост обращений в связи с долгами по зарплате

В 2024 году в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) поступило 18,4 тысячи обращений от граждан, касающихся проблем с невыплатой заработной платы. Это на 37,4% больше, чем в предыдущем году, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.

Количество обращений, которые связаны с нарушениями в сфере трудовых прав, тоже продемонстрировало рост — на 0,6%, до 108 тыс. В Роструде среди ключевых факторов, которые приводят к задержкам выплат заработной платы, выделяют такие, как приостановка платежей за товары, отправленные компаниями, перенаправление ресурсов на обслуживание кредитов и нехватка оборотных средств. Однако, как отмечается, бывают случаи, когда долги по зарплате становятся следствием конфликта интересов собственников, приводящего к банкротству, низкой организации управления производством.

Еще одна причина, которая привела к увеличению количества обращений, — это введение новых поощрительных выплат, связанных с выполнением показателей в срок, завершением проектов и выдачей премий за особые успехи, говорится в материале.

В ведомстве пояснили, что вопросы, связанные с оплатой труда, включая погашение долгов и предотвращение их возникновения, находятся в центре внимания государства. Там подчеркнули, что не все поступающие обращения являются жалобами. Среди них есть запросы на разъяснения, предложения, благодарности и информационные письма. Классификация обращений происходит по их тематике (до проведения проверки и уточнения обстоятельств). Однако в ведомстве утверждают, что не всегда проблема, указанная в письме, правильно классифицирована.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» заявил, что увеличение доходов работников, вероятно, продолжится, но оно не будет столь стремительным, как в 2024 году.