Россиянам назвали способы сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Желающим сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг следует установить энергосберегающие лампы — это позволит сократить расходы на электричество в четыре раза. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

Он указал, что цена светодиодных лампочек больше, но они потребляют намного меньше энергии, а срок их службы составляет около пяти лет. Кроме того, собеседник агентства посоветовал россиянам приобрести посудомоечную машину. «По статистике она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — пояснил он.

Помимо этого, депутат порекомендовал не забывать отключать все электроприборы от сети перед уходом из дома, поскольку они являются «пассивными потребителями электроэнергии».