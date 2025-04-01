Россиянам повысили пенсии

В России с 1 апреля 2025 года социальные пенсии увеличат на 14,75%, индексация коснется 4,2 млн пенсионеров, сообщает ТАСС.

Так, средний размер социальной пенсии после индексации повысится до 15,5 тыс. рублей. Для детей-инвалидов средний размер социальной пенсии достигнет порядка 22 тыс. рублей. Выплаты будут произведены в апреле по обычному графику доставки. В федеральном бюджете на 2025 год предусмотрели около 85 млрд рублей на рост пенсий.

В числе россиян, которым с 1 апреля будет повышена пенсия, около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий. Также повышение затронет примерно 700 тысяч граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение. Среди них — участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Также повышение коснется граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Кроме того, под повышение подпадают работники летно-испытательного состава и другие категории граждан.

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Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила агентству «Прайм», что страховые пенсионные выплаты не могут быть полностью отменены, но есть ряд обстоятельств, при которых они могут быть временно приостановлены. Эксперт уточнила, что это может произойти, в частности, если пожилой гражданин в течение шести месяцев не получает средства, которые доставляет почтальон по его адресу. Также остановка выплаты пенсии случается при истечении срока действия права на постоянное проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.