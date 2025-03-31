Россияне нашли замену вкладам

В феврале 2025 года остатки россиян на накопительных счетах выросли впервые с июля 2024 года, если не считать сезонного всплеска в декабре. Рост составил 312 миллиарда ₽, до 17,5 триллиона ₽. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ. При этом вклады в феврале выросли на 800 миллиардов ₽, их совокупный объём составил 40,8 триллиона ₽. Во втором полугодии 2024 года показатель каждый месяц увеличивался более чем на 1 триллион ₽.

Во многом тренд объясняется снижением средних ставок по вкладам после заседания Центробанка в декабре 2024 года. По данным Frank RG, в декабре максимальные ставки по вкладам в 85 банков были 18,76% годовых, по накопительным счетам — 11,4% годовых. К концу марта они снизились до 17,96% и 11,2% годовых соответственно.

Однако средние показатели ставок по накопительным счетам не совсем точно отражают ситуацию на рынке, отмечают эксперты.

«В некоторых случаях предложения по накопительным счетам стали более интересными, чем по коротким вкладам, если брать акционные предложения в первую очередь», — говорит директор департамента розничного бизнеса Цифра банка Юрий Эйдинов.

Банкам выгоднее привлекать средства на накопительные счета, чем на вклады, в условиях сохранения высокой ключевой. Причина в том, что ставки по накопительным счетам не фиксированы в договоре и могут меняться. Тем не менее банкиры не ожидают, что объём средств на счетах догонит показатели вкладов.