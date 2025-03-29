Российским дачникам следует помнить, что их могут оштрафовать за нарушение противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков в неположенном месте. Об этом сообщил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Чаплин отметил, что на даче можно разводить огонь в мангалах или жаровнях, которые нужно ставить минимум в пяти метрах от дома или хозпостроек. При этом в доступе должны быть огнетушитель, бочка с водой, емкость с песком или другие средства тушения огня.

Перед розжигом в радиусе двух метров от мангала нужно очистить землю от горючих материалов, в первую очередь, сухой листвы и травы. При сильном ветре разводить огонь нельзя. Также нельзя жарить шашлыки на дачных участках, которые находятся на торфяной почве или под кронами хвойных деревьев, заключил депутат.

Дачников предупредили о неожиданных штрафах

Депутат напомнил, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляют до 30 тыс. рублей в лесах и до 15 тыс. рублей — в других местах. При этом во время противопожарного режима суммы растут. Если пожар по вине шашлычника уничтожит чье-то имущество или пострадают люди, то виновникам грозит уголовная ответственность.