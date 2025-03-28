ЦБ возобновит ограничение полной стоимости потребительских кредитов

Банк России принял решение возобновить с 1 апреля ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам. Об этом сообщает на сайте ЦБ.

Напомним, что ограничение было временно отменено в четвертом квартале 2024 года. В ЦБ свое решение объяснили желанием дать финансовым организациям адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям.

«За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме», — говорится в тексте.

На этом фоне ЦБ принял решение возобновить ограничение ПСК с 1 апреля. В следующем месяце полная стоимость кредита по потребительским кредитам и займам не должна будет превышать среднерыночные значения по соответствующей категории. Таким образом Банк России намерен «контролировать рост ставок по кредитам и обеспечить защиту интересов людей».