Т2 обнулит стоимость услуг связи абонентам в Мьянме, Таиланде и Бангладеш

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мобильный оператор T2 обнулит стоимость услуг связи для абонентов, находящихся в Мьянме, Таиланде и Бангладеш, на фоне землетрясения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Абоненты оператора в роуминге смогут бесплатно звонить и принимать вызовы, пользоваться мобильным интернетом. Особый режим в роуминге будет действовать 29-30 марта с возможностью продления в зависимости от развития ситуации в регионе", - отметили в компании.

Льготные условия распространяются не только на абонентов, которые уже находятся в пострадавших странах, но и прибывающих на территорию затронутых клиентов Т2.

Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских диппредставительств, авиаперевозчиков и туроператоров, отметили в Т2.