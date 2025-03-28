Мошенники начали похищать деньги пенсионеров, пугая их взломом «Госуслуг»

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Телефонные мошенники активизировали новую схему обмана пожилых людей, убеждая их перевести свои накопления на так называемый «безопасный» счет. Для этого злоумышленники представляются работниками Пенсионного фонда и сообщают о якобы произошедшем взломе или блокировке аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Аферисты действуют по заранее продуманному сценарию. Сначала пенсионеру звонит неизвестный, который представляется сотрудником Пенсионного фонда и сообщает тревожные новости о проблемах с его личным кабинетом. Для убедительности мошенник называет жертве ее фамилию, имя, отчество и даже адрес проживания. Далее под предлогом восстановления доступа пенсионеру рекомендуют обратиться в техподдержку по предоставленному номеру.

Следующий этап – звонок от «сотрудника техподдержки», который подтверждает, что учетную запись действительно пытались взломать злоумышленники, и теперь гражданину необходимо обратиться в полицию. Через некоторое время с пенсионером связывается еще один мошенник, выдающий себя за представителя правоохранительных органов. Он убеждает пожилого человека, что для защиты средств необходимо перевести их на специальный «безопасный» счет. Оказавшись в стрессовой ситуации, потерпевший выполняет все требования, не подозревая, что переводит деньги аферистам.

Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

В связи с ростом числа подобных случаев МВД России призывает граждан, особенно пожилого возраста, быть предельно бдительными и осторожными.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества, принятый ранее Госдумой. Документ был инициирован правительством России и включает в себя около трех десятков мер. Новые нормы заработают с 1 сентября 2025 года, в первую очередь они направлены на защиту пожилых граждан от аферистов.

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