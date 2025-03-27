В России упала максимальная ставка по вкладам

Банк России изучил, как изменилась средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов. Результаты этой проверки опубликованы на сайте регулятора.

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Оказалось, что во II декаде марта ставка опустилась до 20,38 процента. В I декаде речь шла о 20,74 процента. Что касается третьей декады февраля, то этот показатель составлял 20,848 процента.

ЦБ уточнил, что при определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации он учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий.

Ранее маркетплейс «Финуслуги» выяснил, что решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процент не повлекло за собой резкого изменения в политике большинства кредитных организаций. Лишь одна из них понизила ставки по годовым и полугодовым депозитам. В целом же по состоянию на 24 марта средняя ставка по вкладам на срок три месяца в банках из первой «двадцатки» достигла 20,31 процента.