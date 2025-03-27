В ЦБ спрогнозировали замедление роста доходов россиян

Центральный банк (ЦБ) России выражает обеспокоенность тем, что у граждан могут сформироваться завышенные надежды на стремительное увеличение их доходов в перспективе.

По данным заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, в период с 2023 по 2024 год большинство семей зафиксировали рост доходов, причем у 20 процентов из них увеличение превысило полтора раза.

Заботкин считает, что это может представлять собой потенциальный риск: если россияне привыкнут к такому росту доходов, они могут начать принимать неверные решения в отношении расходов, накоплений и займов.

— Для нас основным фактором опасений является, чтобы они не ожидали, что зарплаты и дальше будут расти тем же темпами, которыми они росли в предыдущие два года, — цитирует Заботкина РИА Новости.

По данным Росстата, в конце прошлого года доходы наиболее состоятельных граждан России начали увеличиваться более стремительно, чем ранее, и значительно опережают темпы роста доходов остальных групп населения. При этом, несмотря на инфляцию, в России в 2024 году подешевели лекарства, куриные яйца и бытовая техника. Всего же с начала XXI века цены на товары и услуги в России увеличились в восемь раз, или на 700 процентов.