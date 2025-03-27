Россиянам могут урезать услуги по ДМС

По итогам 2024 года уровень медицинской инфляции в России достиг 12,7%, а прогнозы на 2025 год указывают на возможное повышение до 13%, говорится в исследовании страхового брокера Remind на основе данных крупнейших страховых компаний.

Это может повлиять на увеличение стоимости и изменение условий предложения полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

«Медицинская инфляция по итогам 2024 года, по данным страховых компаний, составила 12,7%. <...> Инфляция в этом сегменте по итогам 2024 года составила 10,5%, а общий рост цен в стране — 9,52%», — говорится в исследовании, информацию из которого передает РБК.

Представители страхового сектора прогнозируют рост цен на медицинские услуги на 13% в 2026 году. Рост цен на медицинские услуги определяется рядом факторов: общая инфляция товаров и услуг, повышение зарплат, удорожание логистики, усиление спроса в коммерческом медицинском секторе на фоне повышения покупательной способности в регионах РФ, а также уменьшение доступности услуг в рамках ОМС. Отдельное воздействие на цены оказало изменение валютного курса, что привело к подорожанию расходных материалов и медицинского оборудования, закупаемых за границей, объяснил директор департамента развития продуктов медицинского страхования и страхования жизни компании «Зетта Страхование жизни» Алексей Вигдорчик.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, стабилизация курса рубля может способствовать снижению медицинской инфляции. Однако он предостерегает, что возможные трудности с импортом медицинских товаров из-за проблем с расчетами могут вызвать обратный эффект и спровоцировать рост цен.