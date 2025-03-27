Названа средняя зарплата в России в 2024 году

Общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) в 2024 году составил 64 трлн рублей, увеличившись на 55% по сравнению с 2022 годом, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР на основе данных Федеральной налоговой службы. Прошлогодние темпы роста были максимальными за последние шесть лет, отмечают авторы исследования. Средняя зарплата по стране в 2024 году составила 79,3 тысячи рублей.

Резкое увеличение зарплат в 2023–2024 годах — на 27% и 22% соответственно — было обусловлено усилением конкуренции за потенциальных работников на фоне роста выпуска продукции, поясняют аналитики. Ослабевший рубль снизил привлекательность отечественного рынка для иностранных рабочих и усилил дефицит на рынке труда. К более фундаментальным факторам роста зарплат в НКР отнесли изменение возрастной структуры трудоспособного населения России из-за «демографической ямы» 90-х годов. Сейчас в активную трудовую фазу вступает самое малочисленное поколение, родившееся в 90-е годы и начале нулевых, что усиливает дефицит рабочей силы и конкуренцию работодателей за сотрудников в долгосрочной перспективе.

Большинство отраслей-чемпионов по росту зарплат в прошлом году относились к секторам, активно наращивавшим выпуск продукции: металлургия, машиностроение и производство оборудования. Существенно выросли зарплаты в такси (+82%), общепите (+35%) строительстве (+29%) — отраслях, столкнувшихся с наиболее значительным оттоком иностранной рабочей силы.

Среди субъектов РФ — лидеров по приросту зарплат также оказались промышленные регионы, в то время как столичная агломерация и Санкт-Петербург показали гораздо более скромные результаты. Авторы объясняют это эффектом высокой базы – зарплаты в Москве и Петербурге значительно выше средних по стране, и поэтому они растут более медленными темпами. По данным НКР, средняя зарплата в Москве в 2024 году составляла 176,3 тысячи рублей – это самый высокий показатель среди регионов. На втором месте Чукотский АО – 127 тысяч рублей, на третьем – Ямало-Ненецкий АО – 111 тысяч рублей. Самые низкие средние зарплаты в России в Ингушетии – 34,8 тысячи рублей, Кабардино-Балкарии - 36,6 тысячи рублей и Дагестане – 38,6 тысячи рублей.