В России может появиться самозапрет на оформление сим-карт

Сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт может появиться на портале «Госуслуги» в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 года», - отмечается в сообщении.

Сервис ориентировочно заработает в марте.

Кроме того, в России могут внедрить самозапрет на международные звонки. В аппарате Григоренко ожидают, что введение ограничений на получение звонков с иностранных номеров и с территории других государств станет доступно в сентябре текущего года.

Ранее на портале госуслуг появилась возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов, за первые две недели такой услугой воспользовались 6,2 млн россиян, пишет Ura.ru.