В Госдуме рассказали о масштабе выплат семьям с детьми

Безусловно, многодетные семьи и семьи с детьми необходимо поддерживать, полагает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о масштабе выплат для данной категории россиян.

Депутат указала, что, начиная с 2007 года более 14 миллионов семей получили материнский семейный капитал (МСК). Кроме того, единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 миллионами детей. А с 2025 года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые смогут получить в 2026 году.

В России с 1 апреля увеличатся выплаты на детей: кто получит больше

«МСК, все социальные пособия ежегодно индексируются на уровень инфляции. Детский бюджет на три ближайших года составит почти 10 триллионов рублей. Программа поддержки семейной ипотеки для многодетных семей продлена до 2030 года», — отметила она.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 апреля семейная ипотека распространится на вторичное жилье в небольших городах, где строится мало первичного. Так, например, в Ярославской области квартиру можно будет приобрести в городах Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов, Тутаев, Углич.