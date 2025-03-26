В РФ долги по зарплате в феврале выросли до 1,21 млрд рублей

Задолженность по заработной плате в России по данным на конец февраля 2025 года составила 1,2105 млрд рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате выросла на 840 млн рублей (или в 3,3 раза), а по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 629,9 млн рублей (или в 2,3 раза).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец февраля 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 247,7 млн рублей (20,5%), в 2024 году - 591,9 млн рублей (48,9%), в 2023 году и ранее - 370,9 млн рублей (30,6%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец февраля 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 13%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 9,5%, транспортировка и хранение - 8,9%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 6,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 5,4%, добыча полезных ископаемых - 5,2%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,2%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 3,1%, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,4%, деятельность в области информации и связи - 0,3%, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%, финансовая и страховая деятельность - 0,2%, образование - 0,1%, предоставление прочих видов услуг - 0,1%.