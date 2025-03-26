Блогеров ждут миллиардные убытки: как новый закон ударит по индустрии

Блогеры лишатся 1,8 млрд рублей после того, как в России вступит в силу запрет рекламы в запрещенных соцсетях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации блогеров и агентств.

Напомним, что накануне Госдумой был принят в окончательном чтении соответствующий законопроект. Блогеры потеряют указанную выше сумму за четыре месяца с начала действия документа. При этом, по словам представителей блогерского сообщества, уже в 2026 году сумма, вероятно, возрастет до 5 млрд рублей.

В ассоциации подчеркнули, что воздерживаются от оценки законопроектов. Там пояснили, что ее ключевой задачей является выход на диалог с государством для выведения новых норм на комфортный для всех сторон уровень и помощь рынку в адаптации к новым условиям.

Запрет на использование рекламы коснется ряда сайтов и ресурсов, которые признаны в РФ нежелательными или запрещенными. Сюда, в частности, войдут Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).