Названа доля отказывавшихся от работы россиян

Более половины опрошенных россиян (53 процента) хотя бы раз за свою профессиональную карьеру отказывались от предложения работодателя даже при успешном собеседовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков SuperJob.

В опросе приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех российских округов. По итогам исследования выяснилось, что чаще всего отклоняют предложения работодателей респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (60 процентов) и граждане с ежемесячным доходом 50-100 тысяч рублей (65 процентов).

Чаще всего соискателей не устраивают зарплатные предложения от работодателей. Такую причину отклонения джоб-оффера назвали 22 процента респондентов. Еще 17 процентов опрошенных признались, что поводом для отказа послужило несоответствие обещаний работодателя действительности. В свою очередь, о получении более выгодных предложений заявили 16 процентов.

Другими популярными у россиян причинами отказа от вакансии, по данным сервиса «Работа.ру», оказались неподходящие рабочие задачи, негативное отношение к нанимающей компании, несоответствие навыков и обязанностей и риски конфликтов с начальством. Однако самой распространенной причиной эксперты также назвали низкие зарплаты, которые предлагают работодатели.