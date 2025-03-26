В России рухнула система СБП

Сбой произошел в работе российской Системы быстрых платежей. Об этом пишет RT.

По данным издания, пользователи жалуются, что уже около часа не работают переводы.

Сбой в работе сервиса начался около 10:00 по московскому времени. Большинство сообщений о неполадках поступает из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской, Нижегородской и Свердловской областей и Москвы. Количество жалоб уже превысило три тысячи, сообщает детектор для отслеживания сбоев Downdetector.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе российского сектора Интернета. Некорректная работа наблюдалась у целого ряда сервисов, в том числе у банковских приложений. Российские пользователи также отмечали проблемы у операторов связи «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Теле 2», интернет-провайдера «Ростелеком» и неполадки в работе портала «Госуслуги».