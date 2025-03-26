В Госдуме предложили увеличить маткапитал

Депутат ГД Гаврилов предложил увеличить маткапитал до 1,5 - 2 миллионов рублей
В Госдуме считают, что сегодня маткапитал не может покрыть первоначальный взнос по ипотеке на жилье и предлагают его увеличить в 1,5-2 раза.
"Когда начала действовать программа материнского капитала в 2007 году - это была реальная мера поддержки. Эти по сути виртуальные деньги действительно помогали частично улучшить жилищные условия людям, так как суммы хватало на первоначальный взнос по ипотеке, а в некоторых регионах с дешевым жильем - и на покупку небольшого дома или квартиры, либо части дома или квартиры-студии. Однако цена недвижимости выросла во много раз за эти годы, не секрет, что в Москве стоимость квадратного метра порой достигает полной суммы материнского капитала. Его индексация мало стимулирует покупательную способность. В 2025 году сумма капитала на первого ребенка составляет около 690 тысяч рублей, на второго - чуть более 912 тысяч. Но даже в малых городах России стоимость однокомнатной квартиры уже составляет сумму от 3 млн. рублей, а в относительно крупных городах - начинается с 7-9 млн рублей", - отмечает председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.
Исходя из этого, доля, которую маткапитал способен покрыть, снижается до минимальной.
"Даже банки уже не рассматривают сумму материнского капитала как первоначальный взнос. То есть как мера жилищной поддержки он не очень помогает людям в том размере, в котором он сейчас установлен. Действующие суммы материнского капитала надо соотнести с реальной средней ценой жилья. Если рассматривать материнский капитал как первоначальный взнос, который сейчас 20%, то, следовательно, сумма материнского капитала должна быть около 1,5-2 млн рублей, чтобы без дополнительного привлечения собственных средств покрыть хотя бы первоначальный взнос от средней стоимости квартиры", - уверен депутат.