Что могут сделать со вкладами россиян в банках, кроме «заморозки»

Денежные власти России предпримут все необходимые шаги, чтобы предотвратить возможную «заморозку» вкладов граждан.

Об этом сообщили финансовые эксперты, передает ИА DEITA.RU.

Аналитики портала Рамблер/Финансы считают, что блокировка депозитов населения является крайней мерой, к которой правительство может прибегнуть только в случае серьезной катастрофы. В настоящее время нет никаких признаков её наступления.

Тем не менее, по мнению специалистов, денежные власти могут разрабатывать альтернативные стратегии. Одна из них предполагает, что в определённых условиях средства на вкладах граждан могут быть конвертированы в акции компаний, которые получили кредиты от банков.

Названо необходимое условие для «набега на банкоматы»

Поскольку заемные средства активно участвуют в производственном процессе и имеют длительный цикл обращения, их быстрое изъятие и обналичивание невозможно. Однако такие предприятия могут приносить прибыль и делиться ею с клиентами банков.

Таким образом, как отметили аналитики, теоретически депозиты могут быть преобразованы в акции, по которым граждане будут получать дивиденды, аналогично процентам по вкладам. Главное, чтобы компании оставались прибыльными.

В таком случае, как объяснили финансовые эксперты, российским властям не придется прибегать к «заморозке», а гражданам не потребуется массово снимать свои сбережения, что позволит всем остаться в выигрыше.

К концу февраля ставки по депозитам в России достигли многомесячных минимумов. Несмотря на то что доходность по вкладам в среднем остается выше 20%, эксперты предсказывают дальнейшее снижение ставок.

Специалисты объясняют текущее снижение ставок ослаблением денежно-кредитной политики Центрального банка. Стоимость привлечения пассивов долгое время оставалась на аномально высоком уровне, пишет «Коммерсант».

Крупнейшие банки, задающие тренды на рынке ставок, были вынуждены повышать ставки для поддержания своих нормативов ликвидности. Участники рынка ожидают, что во второй половине года ключевая ставка будет снижена, так как есть высокая вероятность, что пик инфляции придется на апрель, после чего она начнет снижаться.