Россияне, пережившие множество финансовых кризисов в 90-х годах прошлого века, могут вновь начать массово снимать деньги со своих вкладов при определённых обстоятельствах.

Такое развитие событий не исключил доктор экономических наук Валентин Катасонов в эфире YouTube-канала «Авангард», сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, граждане ринутся забирать свои средства с депозитов, если в стране начнётся гиперинфляция, подобная той, что наблюдалась в 90-х. Эксперт отметил, что это явление проявляется в резком увеличении цен более чем на 50% в год.

Найдено применение вкладам россиян

Катасонов напомнил, что в конце прошлого века в России инфляция достигала нескольких тысяч процентов, хотя и была краткосрочной, что и привело к термину «шоковая терапия». Эта практика оказала серьёзное воздействие на население.

Поэтому, в случае повторения подобных событий, люди без колебаний направятся в банки, чтобы снять свои сбережения и успеть приобрести что-то, прежде чем их накопления обесценятся, отметил экономист.