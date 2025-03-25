Богатые жители США выводят деньги за рубеж

Американские миллионеры начали выводить крупные суммы денег из страны - они опасаются неопределенности в экономической политике и возможных финансовых ограничений от администрации Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

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Управляющий директор компании London and Capital Роберт Пол сообщил изданию, что за последние три-четыре недели его компания зафиксировала несколько случаев вывода средств за границу. Каждый раз это были крупные суммы: 40, 30, 30, 100 и 50 млн долл. По словам Пола, он ожидает как минимум повторения таких действий, если еще не в большем объеме. Он уточнил, что клиенты снимают деньги со счетов брокеров в США и открывают их в Швейцарии и на островах Джерси и Гернси (находятся в проливе Ла-Манш, это коронные владения Британии и известные офшоры).

Соучредитель Maseco Джош Мэтьюз сообщил, что в последний раз он видел такое во время финансового кризиса, когда состоятельные американцы опасались банкротства банков. По его мнению, сейчас это происходит из-за "неопределенности президентства Трампа".

"Был страх вокруг контроля за движением капитала и денежных средств. Причина, по которой он усилился, в том, что риторика довольно быстро меняется и обрывается", - добавляет Пол.

При этом сам Трамп напрямую и публично ввести подобные меры не предлагал.