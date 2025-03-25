Вклады граждан РФ, которые оцениваются в 55 трлн рублей, можно привлечь для покупки акций в рамках новой «большой приватизации», заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с ТАСС.

По его словам, эти меры помогут привлечь средства населения на фондовый рынок, что позволит участвовать миллионам новых инвесторов в экономике страны.

«Защита прав собственности касается и «большой приватизации», в том числе. Потому что у нас сейчас 55 трлн рублей на вкладах. Куда эти деньги должны пойти? На рынок? <...> [люди] в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции», — сказал Шохин.

По его словам, использование инструментов публичного размещения акций и привлечения большого числа собственников на такие площадки, как МосБиржа, является лучшим способом приватизации. Глава РСПП привел пример с Соликамским магниевым заводом, где 10% акций было размещено на бирже и приобретено обычными россиянами.

Вкладчикам назвали три тревожных сигнала

Ранее Шохин заявил, что зарубежные компании должны возвращаться в РФ через правительственную комиссию по иностранным инвестициям. По его словам, процесс входа может быть зеркальным по отношению к механизму выхода. В связи с этим глава РСПП обратил внимание на то, что выходящие компании проходили через правкомиссию.

До этого комитет Совфеда РФ по экономической политике предложил условия для возвращения западных автопроизводителей в Россию, согласно которым страна, где зарегистрирована компания, должна будет снять санкции. Второе условие предполагает работу концерном в России исключительно в рамках совместного предприятия с местными автопроизводителями, а третье подразумевает отсутствие любых льготных режимов и исключений.