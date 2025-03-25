Существуют ситуации, когда владельцам депозитов стоит заранее вывести свои средства из банка.

Об этом сообщил юрист Пётр Гусятников, передаёт ИА DEITA.RU. По его словам, главная задача любого вкладчика в России — это вовремя забрать свои деньги из банка до того, как Центральный банк отзовёт у него лицензию.

Хотя страховой лимит по депозитам в России составляет 1,4 миллиона рублей и государство гарантирует возврат средств в пределах этой суммы в случае ликвидации банка, лучше избегать таких ситуаций, пишет «Прайм».

Чтобы это сделать, как объяснил эксперт, вкладчикам необходимо постоянно следить за состоянием банка и обращать внимание на несколько ключевых индикаторов, отражающих его финансовое положение.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это уровень доходности по депозитам. Если банк предлагает значительно более высокие проценты, чем средние по рынку, это может свидетельствовать о его нехватке ликвидности.

Россиянам предстоит расплата за высокие доходы по вкладам в банках

Второй важный момент — наличие дополнительных ограничений на переводы или снятие наличных, помимо тех, что установлены Центральным банком. Если такие ограничения есть, это может указывать на проблемы у банка. Вкладчиков также должно насторожить, если они не могут перевести свои средства в другой банк и могут осуществлять переводы только между счетами внутри одного учреждения.

Третий тревожный сигнал — это большое количество судебных разбирательств, в которых банк выступает ответчиком, а также уголовные дела против его руководства. Также стоит обратить внимание на резкие изменения в графике работы отделений или их массовое закрытие.

Эксперт рекомендовал всем россиянам с депозитами выводить свои средства из банков, если они заметили хотя бы один из перечисленных признаков, а тем более несколько. Вероятнее всего, такой банк вскоре будет закрыт, и в отношении него уже введены ограничения со стороны ЦБ. В то же время, у вкладчиков ещё может быть возможность забрать свои деньги.