Россиянам рассказали о запретах при получении пенсии

Российским пенсионерам запрещено получать некоторые виды доплат и при этом работать. Об этом сообщил агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

© Лента.ру

В частности, по его словам, это касается социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума.

Также экономист назвал еще две ошибки, которые может совершить пенсионер. Прежде всего, данная категория россиян не должна предоставлять неверные сведения, например, приписывать дополнительный стаж. Собеседник издания отметил, что это может произойти умышленно или по неведению.

Названы имеющие право на досрочный выход на пенсию категории россиян

Кроме того, пенсионер должен актуализировать информацию о себе, добавил Гиринский. В частности, необходимо оповещать о переезде в другой регион РФ или страну, поскольку место нахождения может влиять на выплаты.

«Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию», — пояснил он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что россияне, работающие в нормальных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию при длительном трудовом стаже.