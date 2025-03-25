Некоторым россиянам станет сложнее снимать наличные

Госдума России одобрила поправки, которые ограничат снятие наличных со скомпрометированных счетов. О том, что некоторым гражданам станет сложнее снимать деньги, сообщает ТАСС.

На пленарном заседании депутаты проголосовали за поправку в закон «О банках и банковской деятельности». Ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан от кибермошенничества, будет ограничено снятие наличных со счетов, которые ранее были скомпрометированы в мошеннических схемах. Доступная сумма будет ограничена 100 тысячами рублей в месяц.

Нововведение затронет счета, по которым Центробанк РФ направит информацию об их возможном использовании для вывода средств или их получения без одобрения граждан. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, регулятор ведет соответствующий черный список.

«Новые нормы позволят ограничить сумму снятия средств, если эти реквизиты появятся при снятии наличных в банкомате», — пояснил Боярский.

Ранее Центральный банк России продлил действующее ограничение на снятие наличной валюты на полгода, до 9 сентября. Решение приняли в связи с действующими западными санкциями, отмечают на официальном сайте регулятора. Для граждан, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в размере не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, если они этого уже не сделали. Оставшуюся сумму можно конвертировать в рубли.