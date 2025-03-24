Орловский губернатор объяснил указ о выплатах беременным школьницам

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что указ о выплатах беременным школьницам в регионе связан с федеральным приказом Минтруда, но сейчас в области нет девочек, которым требуется такое пособие. Об этом Клычков написал в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор подписал указ, согласно которому в Орловской области школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по сто тысяч рублей. СМИ писали, что в целом выплаты за беременность, в том числе для студенток, ввели уже около 40 регионов РФ.

Клычков сослался на приказ Минтруда от 11 февраля 2025 года «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета».

«Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что молодые беременные девушки «часто принимают спорные решения». По словам чиновника, задача властей заключается в том, чтобы сохранить жизнь ребенка и здоровье матери.

Он попросил расценивать свой указ как «еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденную на федеральном уровне». В то же время Клычков подчеркнул, что пока никому из школьниц Орловской области такие выплаты не требуются.