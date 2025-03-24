Россиян предупредили о новой уловке мошенников в Telegram

Злоумышленники отправляют россиянам в мессенджере Telegram поддельные приглашения на бесплатные косметологические процедуры и прикрепляют к ним фишинговые ссылки. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

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Как объяснили в ведомстве, в этих сообщениях мошенники предлагают москвичкам от 27 до 75 лет бесплатно пройти омолаживающие процедуры в качестве модели. Злоумышленники добавляют, что для этого необходимо перейти по специальной ссылке, а также призывают женщин поторопиться, утверждая, что количество мест ограничено.

В МВД подчеркнули, что на самом деле в таких сообщениях содержится ссылка на фишинговый ресурс, с помощью которого мошенники крадут данные своих жертв. Кроме того, в ведомстве призвали проверять лицензии компаний, предлагающих косметологические услуги, и читать отзывы о них.

Ранее в МТС заявили, что мошенники стали чаще звонить россиянам. В компании назвали каждый семисотый телефонным звонок входящим вызовом от злоумышленника.