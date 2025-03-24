ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом 5-тысячных купюр банкоматами

ВТБ планирует до конца этой недели завершить обновление сети своих банкоматов. После этого они будут готовы к приему новых пятитысячных рублевых купюр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

О том, что некоторые банкоматы ВТБ и Альфа-банка не принимают обновленные пятитысячные купюры, сообщили ранее «Известия». Отмечалось, что их отказывается принимать каждый десятый банкомат в России. 25% таких устройств приходится на столицу РФ. В ВТБ сообщили, что обновление банкоматов уже подходит а концу.

«До конца этой недели все устройства самообслуживания ВТБ смогут принимать новые пятитысячные купюры», - отметили в банке.

У россиян возникли проблемы с пятитысячными купюрами

Модернизированная банкнота номиналом 5 тыс. рублей была представлена Банком России осенью 2023 года. С этого периода банкноты постепенно поступают в оборот в российских регионах.