Беременные российские школьницы начнут получать по 100 тысяч рублей

В Орловской области будущим мамам, которые учатся в школе, при постановке на учет будут выдавать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Это следует из указа губернатора региона Андрея Клычкова, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет о школьницах, которые обучаются по очной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, говорится в документе.

«Внести в указ <...> от 12 декабря 2024 года №717 "Об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения, проживающим на территории Орловской области, в 2025-2027 годах», — подчеркивается в документе.

Раньше денежная выплата была положена только беременным женщинам, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Ранее РИА Новости со ссылкой на доклад «Семья и дети в России» сообщило, что в Общественной палате РФ выступили за повышение суммы материнского капитала на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей. Сборник «Семья и дети в России» является совместным проектом Общественной палаты РФ и Росстата. Его выпуск запланирован в рамках основных мероприятий, посвященных Году семьи в стране.