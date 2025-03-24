Имеет ли право банк отказать в приёме старых долларов

Отказ российских банков принимать доллары старого образца не имеет юридических оснований.

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Об этом рассказал ТАСС ассистент кафедры финансового права МГЮА им. О. Е. Кутафина Максим Хромченко, передает ИА DEITA.RU.

По словам юриста, отказ некоторых банков принимать старые американские купюры связан с дефицитом наличной валюты, из-за чего кредитные организации предпочитают работать с новыми долларами, которые труднее подделать.

«Если вам отказывают в приеме доллара старого образца в российском банке, я рекомендую запросить письменное объяснение отказа. С этим документом вы можете подать жалобу в Банк России или в службу по защите прав потребителей», — отметил Хромченко.

Как и за границей, ограничения на прием долларов касаются только российских граждан, поскольку приток наличных в иностранной валюте в Россию значительно ограничен. В результате возникают искусственные ограничения на прием старых долларов, не имея при этом правовой основы.

Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью 2024 года. Российские туристы столкнулись с трудностями в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обменивались с большим дисконтом. Некоторые российские банки также отказываются принимать американскую валюту старого образца, в то время как другие начали взимать комиссию за обмен «старых» купюр.