Россиянам рассказали о доплатах за наставничество

С 1 марта 2025 года российские компании обязаны предоставлять своим сотрудникам дополнительную оплату за наставничество, как заявил юрист Давид Адамс. По его словам, введение данных нововведений продиктовано стремлением к формализации ответственности за процесс передачи профессионального опыта.

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Эксперт акцентировал внимание на том, что отныне наставническая деятельность получит официальное юридическое подтверждение. Она будет реализовываться на основе добровольного письменного согласия работника, а условия ее исполнения будут зафиксированы в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.

Адамс подчеркнул, что создание эффективной системы наставничества в организации требует принимать во внимание множество факторов, включая специфику работы, уровень ее сложности и отраслевые особенности, передает РИА «Новости».

«Если сумма выплат окажется недостаточной по сравнению с дополнительной нагрузкой, работники могут отказаться от этой функции», – добавил юрист.

Он также пояснил, что наставничество предполагает повышенную ответственность для опытных специалистов, требуя их активного участия в процессе адаптации новых членов команды.

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