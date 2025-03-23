ЦБ принял решение по ограничениям на перевод денег за рубеж

Банк России сохранил на очередные полгода ограничения на перевод средств за границу - теперь с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно, следует из сообщения ЦБ.

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Так, российские граждане, а также физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долл. в месяц (или эквивалент в другой иностранной валюте).

"Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тыс. долл. США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", - говорится в сообщении Банка России.

Физлица-нерезиденты, которые работают на территории России, могут перевести за границу деньги в размере собственной зарплаты. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, уточнили в Банке России.

Сохраняется и запрет на перевод денег за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

"Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", - добавляют в ЦБ.