Экономист указал россиянам на нюанс при покупке «необычно дешевых» долларов

Сейчас выгодно покупать американские доллары, заявил «Ленте.ру» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Как он отметил, по курсу доллары сегодня «необычно дешевые».

«Вопрос только в том: удастся ли вам ее (покупку валюты. — «Газета.Ru») совершить. Потому что, как я понимаю, наблюдается определенный дефицит новых долларов», — сказал эксперт.

Он пояснил, что в банках сейчас, как правило, нет наличных долларов, а в приобретении безналичных довольно мало смысла.

На этой неделе инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предостерег россиян от игр с курсами валют, то есть от приобретения небольших сумм зарубежных валюты при снижении их курсов. По его словам, попытки купить валюту дешевле, чтобы когда-то продать дороже, особенно если речь идет о небольших суммах, чаще всего приносят совсем не те результаты, что ожидалось.