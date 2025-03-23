Россиянам объяснили, как сократить расходы на услуги ЖКХ

Вечерняя Москва

Рост расходов на водоснабжение может значительно сказаться на семейном бюджете, но существуют способы уменьшить затраты без ущерба для комфорта.

Россиянам объяснили, как сократить расходы на услуги ЖКХ
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Один из них — установка аэраторов на смесители. Эти устройства смешивают воду с воздухом, создавая ощущение сильного напора при меньшем расходе. Такой метод позволяет сократить потребление воды до 50% и является простым и недорогим решением.

Еще один способ экономии — оптимизация слива в унитазе. На один смыв уходит около 8 литров воды, что при частом использовании существенно увеличивает расход. Уменьшить объем можно, отрегулировав смывной клапан или поместив в бачок тяжелый предмет, например бутылку с водой, что снизит расход на 2–3 литра.

Эти простые меры помогут снизить потребление воды и уменьшить коммунальные платежи, передает «Kamchatka Media».

Иногда в платежной квитанции за коммунальные услуги появляются дополнительные статьи расходов, которые не являются обязательными. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергеем Сергеевым, за что управляющие компании могут взимать лишние деньги и можно ли не оплачивать дополнительные услуги.

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Сергей Сергеев