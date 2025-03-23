Россиянам объяснили, как сократить расходы на услуги ЖКХ

Рост расходов на водоснабжение может значительно сказаться на семейном бюджете, но существуют способы уменьшить затраты без ущерба для комфорта.

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Один из них — установка аэраторов на смесители. Эти устройства смешивают воду с воздухом, создавая ощущение сильного напора при меньшем расходе. Такой метод позволяет сократить потребление воды до 50% и является простым и недорогим решением.

Еще один способ экономии — оптимизация слива в унитазе. На один смыв уходит около 8 литров воды, что при частом использовании существенно увеличивает расход. Уменьшить объем можно, отрегулировав смывной клапан или поместив в бачок тяжелый предмет, например бутылку с водой, что снизит расход на 2–3 литра.

Эти простые меры помогут снизить потребление воды и уменьшить коммунальные платежи, передает «Kamchatka Media».

Иногда в платежной квитанции за коммунальные услуги появляются дополнительные статьи расходов, которые не являются обязательными. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергеем Сергеевым, за что управляющие компании могут взимать лишние деньги и можно ли не оплачивать дополнительные услуги.