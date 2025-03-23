Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

Дропперы, помогающие мошенникам воровать деньги у россиян, делятся на три типа. Как сообщает Центробанка (ЦБ РФ), речь идет о заливщиках, транзитниках и обнальщиках.

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Заливщиками в Банке России называют тех пособников мошенников, которые с помощью банкоматов отправляют на различные счета средства, полученные от курьеров, забравших эти деньги у жертв. Далее в дело вступают транзитники, получающие эти суммы на свои счета и переводящие дальше по полученным от кураторов реквизитам. Наконец, обнальщики после поступления денег снимают их со своих карт, после чего или передают другим курьерам, или самостоятельно доставляют в другие регионы страны.