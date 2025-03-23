Россиянам напомнили, кому повысят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля в России пенсии для инвалидов, детей-сирот и студентов, оставшихся без родителей, вырастут на 14,75 процента.

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Также увеличение выплат коснется граждан, которым в апреле исполнится 80 лет, и тех, кто в этом месяце впервые получит I группу инвалидности.

— Повышение затронет граждан, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия стажа или иных причин. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины), — передает URA.ru.

Днем ранее в Социальном фонде РФ рассказали, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей. По данным фонда, для этого необходимо иметь ежемесячный доход не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накопить 625 пенсионных баллов, при этом трудовой стаж должен составлять не менее 62,5 года.

Недавно член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что у российских граждан, работающих при нормальных условиях труда, есть возможность выйти на пенсию досрочно при большом сроке трудового стажа.