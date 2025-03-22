Названы имеющие право на досрочный выход на пенсию категории россиян

В основном имеют право досрочного выхода на пенсию россияне, занятые в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: вредных или опасных, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Категории граждан, которые могут претендовать на преференции, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Ярким примером депутат назвала российских горняков, которые осуществляют обработку руды.

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«Все вредные и опасные производства, как правило, включены в список №1, который дает право в том числе на досрочный выход на пенсию. В этом случае всегда должность или профессия прописывается в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником, и работодатели осуществляют повышенные выплаты страховых взносов в Фонд социального страхования, чтобы затем работник получил соответствующие преференции при досрочном выходе на пенсию», — поделилась Бессараб.

По словам парламентария, раньше остальных на пенсию уходят также экипажи летных судов, некоторые сотрудники органов внутренних дел, спасатели и пожарные.

Кроме того, при выслуге лет досрочно выйти на пенсию могут военнослужащие и педагоги, сообщила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что таким правом обладают и некоторые врачи в зависимости от занимаемых должностей.

«Досрочно выйти на пенсию могут и многодетные матери. Например, мать, родившая трех детей, воспитавшая их до восьмилетнего возраста, имеет право выйти на пенсию раньше на три года, мать, воспитавшая четырех детей — на четыре года, а женщина, родившая и воспитавшая четырех и более детей — в 50 лет уйдет на пенсию, кстати, как и женщина, которая родила двух детей, но в условиях Крайнего Севера. Один из родителей ребенка-инвалида, осуществляющий уход за этим ребенком, также имеет такое право», — рассказала Бессараб.

Депутат напомнила, что накопительная пенсия в России назначается по старому пенсионному возрасту: 55 лет — для женщин, 60 — для мужчин. Таким образом ее получают еще работающие граждане, уточнила она.

Ранее кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россияне, которые отметят 80-летний юбилей в марте 2025 года, получат заметную прибавку к страховой пенсии в апреле.