Эксперт объяснила, как россиянкам вернуться к работе в декрете и сохранить пособия

В России женщины, недавно ставшие матерями, могут успешно совмещать профессиональную деятельность и воспитание ребенка. Теперь у них есть возможность работать полный рабочий день и при этом получать все положенные им выплаты, заявила kp.ru Ольга Тарасова, основатель HR-студии.

По словам эксперта, с начала 2024 года мамам можно работать в декретном отпуске. Как уточнила она, выход на полный рабочий день и получение пособия по уходу за ребенком предусмотрены изменениями в Трудовом кодексе.

Тарасова сообщила, что для официального трудоустройства в период декретного отпуска необходимо обратиться к работодателю с соответствующим заявлением. Также потребуется заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и оформить приказ о выходе на работу. Этот вариант подходит тем, кто хочет продолжить свою трудовую деятельность. В случае, если мама решит сменить место работы, у нее есть два пути: она может заключить гражданско-правовой договор или работать на неполную ставку, пояснила специалист.

Ранее в Социальном фонде России рассказали, что в апреле будет скорректирован порядок начисления ежемесячных выплат, связанных с появлением в семье первого ребенка: ежемесячного пособия на рождение и воспитание ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу. В апреле эти меры социальной поддержки будут перечислены два раза — в начале и в конце месяца.