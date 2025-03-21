В ВТБ рассказали, что будет со ставками по вкладам после решения ЦБ

После решения Центробанка вновь сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по вкладам могут продолжить движение вниз, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Однако пока пиковые значения держатся на уровне ключевой ставки, у вкладчиков остается возможность выгодно разместить свои средства.

В дальнейшем, по словам Горшкова, доходность по вкладам может прийти к более привычному значению ниже уровня ключевой ставки. На рынке розничного кредитования возможны точечные изменения, но спрос продолжит сокращаться.

Основной фокус банков на сегодняшний день направлен на привлечение средств на срок три — шесть месяцев, и эта ситуация, по прогнозам ВТБ, сохранится. По накопительным счетам приветственная ставка также сопоставима с уровнем ключевой. Клиенты, на которых приветственная ставка не распространяется, за счет различных надбавок могут получать от банков в среднем 15–16% годовых.

Уточняется, что ВТБ на текущий момент сохраняет условия по своим сберегательным продуктам. Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке сохраняется на уровне 21% годовых. Такую доходность ВТБ предлагает на срок шесть и 12 месяцев для новых клиентов, а также для клиентов с «новыми» для банка деньгами.