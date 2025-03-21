Раскрыта связь мужской красоты и сексуальности. Страшненькие мужчины оказались поинтереснее
Ученые выяснили, что красивые мужчины далеко не всегда становятся хорошими сексуальными партнерами. При этом те, кто не очень соответствует представлениям о настоящей мужской красоте, в сексе — на высоте.
Про неуверенных в себе мужчин и прелюдию
По мнению ученых из Варшавского университета, мужчины, ощущающие себя не очень привлекательными, больше склонны доставить своей партнерше удовольствие. Особенно в случаях, когда они уверены: рядом с ними — красивая женщина, на которую может претендовать кто-то посимпатичнее их.
Условно «страшненькие» молодые люди больше склонны к оральным ласкам. Так они стараются и сохранить отношения, и повысить собственную ценность в глазах женщины.
В исследовании приняли участие 540 мужчин, у которых романы длились не менее трех месяцев. После беседы со всеми участниками, ученые сделали вывод: неуверенные в своей внешней привлекательности представители сильного пола компенсируют эту неуверенность за счет внимания к сексу, особенно — к предварительным ласкам.
Также для таких мужчин значительно важнее, чтобы женщина получила оргазм.
Про то, что не в красавце счастье
Эти выводы перекликаются с результатами исследований ученых из Университета штата Флорида. Они заявили, что брак будет более продолжительным и крепким, если женщина выходит замуж за не очень красивого мужчину. И сексуальная активность также играет здесь не последнюю роль.
По мнению американских ученых, опросивших 113 семейных пар в возрасте от 20 лет, живущих в Техасе, семьи, в которых муж был менее привлекателен, счастья было больше, как и секса.
В то же время женщины, которым повезло стать супругами красавцев, постоянно испытывали страх несоответствия, что приводила к ряду неврозов. Так, эти женщины часто боялись располнеть и сидели на жестких диетах, что приводило к расстройствам пищевого поведения. При этом они могли чувствовать постоянное недовольство собой, страх потерять партнера, некоторые находились в депрессии.
В парах, где мужчина был не так привлекателен, была другая атмосфера.
Женщины постоянно чувствовали внимание и поддержку со стороны мужей, в том числе и в домашних делах.
Также пары признали, что у них часто бывает секс, и оценили его очень высоко.
Про российскую реакцию
Попав в соцсети, новость вызвала бурную реакцию у пользователей. Для начала люди пытались понять, кого именно ученые определили, как «страшненьких». Критерии оценки мужской красоты приведены не были.
Далее пользователи предположили, что ученые таким исследованием попробовали успокоить самих себя, потому что «они страшненькие просто».
«А что, есть нестрашные мужчины? Это же первый половой признак - кривые волосатые ноги, морда, как у обезьяны... Это наше все»; «Увидеть бы фотки исследователей, а то есть вероятность, что исследование ангажировано»; «Новость придумал страшный мужчина», — писали пользователи в комментариях.
При этом подписчики разных сообществ отметили, что такие выводы можно сделать про женщин. Так, многие сошлись на том, что полненькие девушки менее заморочены на диетах и внешнем виде, реже испытывают тревогу и страдают от депрессии, а потому более страстны и раскрепощены в постели.