Почему банк может не отдать вкладчику деньги с депозита

В 99,99% случаев банк обязан вернуть средства вкладчику по первому требованию, рассказывает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Однако может произойти так, что банк задержит или вовсе откажется выдать средства с депозита.

Вкладчик имеет право забрать деньги с депозита как по окончании, так и до окончания срока вклада. Однако досрочное закрытие вклада, скорее всего, приведет к штрафным санкциям, предупреждает Зварич, — проценты по вкладу будут начислены по ставке до востребования, если в условиях вклада не указаны возможности льготного досрочного закрытия депозита. Также деньги можно забрать при наличии у вклада опции частичного снятия средств.

Что касается ситуации, в которой банк не отдает деньги вкладчику, то она маловероятна, рассказывает Зварич. Например, если банк обанкротился, ликвидирован или ЦБ отозвал у него лицензию, вкладчикам для получения денег нужно обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Задержать выдачу крупных сумм могут и в случае нехватки ликвидности у банка.

Кроме того, отказать в выдаче денег могут, если вкладчик попал под финансовый мониторинг, налоговые проверки или уголовное расследование — в этом случае счет заблокируют. Так происходит и арест вклада по решению суда, например, из-за долгов, алиментов или других обязательств. В этом случае банк не имеет права выдавать деньги до разрешения ситуации.

Другая ситуация — ошибки в данных. К примеру, вкладчик потерял паспорт, предоставил банку некорректные данные или допустил ошибку в реквизитах. Деньги выдадут только после устранения ошибки. Это может произойти и в случае, если человек поменял паспорт и не успел предоставить новые данные.

Наконец, сложности могут возникнуть, если вклад закрывает доверенное лицо человека. Банк должен проверить доверенность на случай, если она окажется поддельной. Последняя причина — форс-мажорные обстоятельства (санкции, из-за которых вводятся ограничения на снятие валютных вкладов) и технические неполадки.